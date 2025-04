Traffico Roma del 07-04-2025 ore 19 | 30

Roma Buonasera e ben trovati studio Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito sulla via Pontina altezza via Pontina Vecchia in direzione di Latina sul Raccordo Anulare si registrano ancora rallentamenti in carreggiata interna tra Tiburtina e svincolo A24 e poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Salaria in direzione dello Stadio Olimpico a Centocelle per la Moni sui binari attive Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieto di transito e di sosta in base all' avanzamento dei lavori su via Giacomo Bresadola via Federico Delpino è in via Filippo Parlatore deviazioni per le linee bus 509 n 5 e n 543 lavori Questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 20 5 chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 e Fiano Romano verso Roma ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete comunque consultare il sito Roma.

