Traffico Roma del 07-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla metro C momentaneamente chiusa la stazione giardinetti da oggi al 9 maggio per lavori chiusa via della Pisana tra via di Ponte Galeria e via di Monte stallonara ricordiamo che in occasione della visita istituzionale dei Reali britannici da oggi è fino al 10 di aprile sono previsti alcuni eventi che causeranno disagi alla circolazione e agli spostamenti nel centro della città in particolare domani sono previste limitazioni temporanee alall'altare della patria e al parco archeologico del Colosseo con chiusure a partire dalle 11:50 in via dei Fori Imperiali è in via dell'Ara Coeli dalle 12:30 a chiusura interesseranno anche via Celio vibenna e via di San Gregorio da via di Porta capi fino al Colosseo https://storage.