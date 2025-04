Traffico Roma del 07-04-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da questa sera a giovedì la visita dei reali inglesi nella capitale il piano di abilità è già in vigore da questa mattina con modifiche alla viabilità nell'area di Santa Croce in Gerusalemme Domani previsti divieti di sosta e chiusure al Traffico in centro tra via di San Gregorio e Piazza Venezia È proprio per la chiusura di Piazza Venezia dalle 10:30 saranno inviate 27 linee nel corso della giornata di chiusura nell'area del Quirinale Oggi ultimo giorno di chiusura della Circonvallazione Casilina tra via del Pigneto e via de magistris da domani tornano sul percorso le linee 105 m c e n 11 a Quadraro questo pomeriggio di apertura ufficiale di via Sestio menas dove sono terminati i complessi di sistemazione è messa in sicurezza della strada dove A marzo te lo scorso anno si apre una voragine

