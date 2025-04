Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità inizierà questa era la visita di tre giorni adei reali inglesi già da questa mattina alle prime modifiche alla viabilità nell'area di Santa Croce in Gerusalemme domani divieti di sosta e chiusure altra via di San Gregorio a Piazza Venezia e nel corso della giornata nell'area del Quirinale al Quadraro questo pomeriggio di apertura ufficiale di via Sestio menas Dove sono nati i complessi lavori di sistemazione è messa in sicurezza della strada dove A marzo dello scorso anno si apre una voragine Oggi ultimo giorno di chiusura della Circonvallazione Casilina tra via del Pigneto e via de magistris da domani tornano sul percorso regolare le linee 105 m c e n 11 prosegue viale Tirreno l'altezza di Piazza Capri divieto di transito in direzione di viale Jonio Per quanto riguarda la viabilità segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale est via della Pisana e sull'Aurelia https://storage.