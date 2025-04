Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-04-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoliintenso con rallentamenti tra la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli fila e poi sulla Salaria Monterotondo Scalo e la diramazione Roma nord nelle due direzioni file che ritroviamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e tra Bufalotta e lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la via Anagnina lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma possibili rallentamenti nelle ore dipiù intenso proseguono i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino con chiusura in corrispondenza della galleria capodichina lavori Questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 22:05 chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento uno che Fiano Romano verso Roma è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con https://storage.