Traffico Lazio del 07-04-2025 ore 09 | 30

nel complesso scorrevole sulla rete viaria della Regione un invito Tuttavia la prudenza per vento forte su parte del territorio lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma possibile la formazione di rallentamenti cantieri attivo anche sulla via Salaria tra sigillo ed Antrodoco prestare attenzione proseguono i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino con chiusura in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale intenso ila Roma sulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra Tor Bella Monaca e via Tiburtina code anche sulla carreggiata interna tra il bivio per la diramazione Roma Nord via Tiburtina ed ancora seguire tra Casilina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e la tangenziale est indirizzo Roma e tra Tor Cervara di raccordo anulare in uscita dalla capitale