Traffico bloccato e strade chiuse | aggiornamenti vitali per chi viaggia in Abruzzo

aggiornamenti sulle chiusure e le limitazioni del Traffico sulle principali arterie autostradali dell'Abruzzo, con dettagli sui lavori in corso e le soluzioni alternative proposte. Un numero crescente di cantieri sta creando disagi significativi lungo le principali autostrade e strade della regione, con numerose limitazioni per gli automobilisti. La A14, la A24 e la A25, gestite da Anas, Strada dei Parchi e Aspi, sono al centro di lavori che impattano pesantemente sulla viabilità. Nove cantieri sono attivi lungo queste arterie, con installazioni di scambi di carreggiata e temporanee chiusure di corsie, creando code e rallentamenti. La situazione è particolarmente critica nei tratti più trafficati, dove si prevede l'installazione di corsie aggiuntive per migliorare la circolazione nelle ore di punta. Abruzzo24ore.tv - Traffico bloccato e strade chiuse: aggiornamenti vitali per chi viaggia in Abruzzo Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Ecco glisulle chiusure e le limitazioni delsulle principali arterie autostradali dell', con dettagli sui lavori in corso e le soluzioni alternative proposte. Un numero crescente di cantieri sta creando disagi significativi lungo le principali autodella regione, con numerose limitazioni per gli automobilisti. La A14, la A24 e la A25, gestite da Anas, Strada dei Parchi e Aspi, sono al centro di lavori che impattano pesantemente sulla viabilità. Nove cantieri sono attivi lungo queste arterie, con installazioni di scambi di carreggiata e temporanee chiusure di corsie, creando code e rallentamenti. La situazione è particolarmente critica nei tratti più trafficati, dove si prevede l'installazione di corsie aggiuntive per migliorare la circolazione nelle ore di punta.

