Tra moda e cucina | il nuovo indirizzo di Louis Vuitton nel Quadrilatero milanese

Tre anni di lavori, un restauro importante e una visione ambiziosa.torna al suo storicoin Via Montenapoleone 2 con uno spazio che non è solo boutique, ma un luogo culturale e gastronomico. Tra installazioni d’arte, stanze dedicate al design, una caffetteria e un ristorante firmati Da Vittorio, prende forma unconcetto di lifestyle nel cuore del. Un ritorno che parla alla città, nel tentativo di intrecciare, architettura e abitudini metropolitane. Il tutto contraddistinto dal riconoscibile gustotorna in via Montenapoleone con molto di più di un negozioNegli ultimi anni, in attesa della riapertura, la boutiquedella Maison aveva trovato casa in Via Bagutta.