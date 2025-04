Tgcom24.mediaset.it - Totti vola a Mosca con il figlio per un evento sportivo: "Il più pagato di sempre, cifre a sei zeri"

L'ex capitano della Roma: "Vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico. Andrei anche a Kiev per gli stessi motivi"