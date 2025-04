Totti sbarca a Mosca è ospite di un sito di scommesse russo | Le polemiche ci hanno dato più visibilità

Totti è arrivato questa mattina a Mosca, dove ha in programma di partecipare martedì 8 aprile a un evento promozionale di Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse sportive. Un video dell’arrivo all’aeroporto dell’ex capitano romanista è stato postato sul profilo Instagram degli organizzatori. Durante l’evento, a Totti verrà consegnato il premio RB Award, in passato assegnato tra gli altri al brasiliano Cafu e al portoghese Figo. Nelle settimane scorse, diversi cartelloni pubblicitari sono apparsi nella capitale russa con una fotografia di Totti e la scritta “L’Imperatore va alla Terza Roma“, cioè Mosca.Il direttore generale di Bookmaker Ratings, Asker Tkhalidzhokov, ha detto al quotidiano economico Vedomosti che il costo complessivo per la partecipazione di Totti all’evento è “una cifra a 6 zeri in euro“, aggiungendo di ritenere che si tratti della spesa più alta sostenuta dal portale per l’organizzazione del premio, istituito nel 2019. Ilfattoquotidiano.it - Totti sbarca a Mosca, è ospite di un sito di scommesse russo: “Le polemiche ci hanno dato più visibilità” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Francescoè arrivato questa mattina a, dove ha in programma di partecipare martedì 8 aprile a un evento promozionale di Bookmaker Ratings, il principale portalededicato allo sport e allesportive. Un video dell’arrivo all’aeroporto dell’ex capitano romanista è stato postato sul profilo Instagram degli organizzatori. Durante l’evento, averrà consegnato il premio RB Award, in passato assegnato tra gli altri al brasiliano Cafu e al portoghese Figo. Nelle settimane scorse, diversi cartelloni pubblicitari sono apparsi nella capitale russa con una fotografia die la scritta “L’Imperatore va alla Terza Roma“, cioè.Il direttore generale di Bookmaker Ratings, Asker Tkhalidzhokov, ha detto al quotidiano economico Vedomosti che il costo complessivo per la partecipazione diall’evento è “una cifra a 6 zeri in euro“, aggiungendo di ritenere che si tratti della spesa più alta sostenuta dal portale per l’organizzazione del premio, istituito nel 2019.

Totti sbarca a Mosca per il premio RB 2025: si parla di una cifra a sei zeri - Nonostante l'ondata di polemiche suscitate, l'ex capitano della Roma ha deciso di partecipare all'evento sportivo russo come ospite d’onore. Si parla di un cachet da capogiro per la sua presenza ... (msn.com)

Francesco Totti sbarca a Mosca per il premio Rb 2025: "È costato una cifra a sei zeri" - Nonostante le polemiche, l’ex capitano della Roma sarà ospite d’onore all’evento che premia le eccellenze del betting. Gli ... (huffingtonpost.it)

Totti sbarca a Mosca, ospite d'onore dell'International RB Award (dopo le polemiche) - Francesco Totti è atterrato a Mosca. Cappellino nero e sneaker bianche ai piedi, l'ex Capitano della Roma è arrivato all'aeroporto Vnukovo della Capitale. Inizia oggi dunque ... (msn.com)