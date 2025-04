Totti è atterrato a Mosca sinistra a bocca asciutta L’arrivo del Capitano sotterra le polemiche video

Totti a Mosca mette la parola fine alla giostra di polemiche dei giorni scorsi sulla inopportunità del suo viaggio in Russia per lo speciale del Premio RB 2025, alimentate dalla sinistra (Riccardo Magi per primo con l’appello a ‘non andare’, “a restare dalla parte giusta della storia”). L’ex Capitano della Roma e della nazionale, accompagnato dal figlio, cappellino nero e sneaker bianche, è atterrato all’aeroporto Vnukovo della capitale russa intorno a mezzogiorno. Allo scalo è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio RB si terrà domani presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner.Totti è atterrato a Mosca, polemiche chiuseSi tratta di un evento ideato per unire i leader del settore sportivo, del mondo degli affari e dei media. Secoloditalia.it - Totti è atterrato a Mosca, sinistra a bocca asciutta. L’arrivo del Capitano sotterra le polemiche (video) Leggi su Secoloditalia.it Partita chiusa. Lo sbarco di Francescomette la parola fine alla giostra didei giorni scorsi sulla inopportunità del suo viaggio in Russia per lo speciale del Premio RB 2025, alimentate dalla(Riccardo Magi per primo con l’appello a ‘non andare’, “a restare dalla parte giusta della storia”). L’exdella Roma e della nazionale, accompagnato dal figlio, cappellino nero e sneaker bianche, èall’aeroporto Vnukovo della capitale russa intorno a mezzogiorno. Allo scalo è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio RB si terrà domani presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner.chiuseSi tratta di un evento ideato per unire i leader del settore sportivo, del mondo degli affari e dei media.

