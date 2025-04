Totti a Mosca per promuovere i valori dello sport con gettone a sei zeri

Totti, 10. Nome e numero di matricola. Poteva essere una copia della Pravda con la data in bella mostra a garantire la salute dell’ostaggio, poco sarebbe cambiato. La grammatica della foto dello sbarco a Mosca è la stessa dei soldati prigionieri al fronte, esteticamente Bellini e Cocciolone. E invece eccolo il se-dicente “uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo”, a scanso di impossibili equivoci “non un politico né un diplomatico“. Accolto da re, accompagnato dal figlio Cristian per partecipare all’International RB Award, un evento sponsorizzato da Asker Tkhalidzhokov, direttore generale del Bookmaker Rating. Il quale non si fa mica problemi a ribadire che il gettone di presenza del Capitano sarà “un numero a sei cifre in euro“. Ilnapolista.it - Totti a Mosca per “promuovere i valori dello sport” con gettone a sei zeri Leggi su Ilnapolista.it Appena sbarcato, gli hanno piazzato in mano una maglietta blu:, 10. Nome e numero di matricola. Poteva essere una copia della Pravda con la data in bella mostra a garantire la salute dell’ostaggio, poco sarebbe cambiato. La grammatica della fotosbarco aè la stessa dei soldati prigionieri al fronte, esteticamente Bellini e Cocciolone. E invece eccolo il se-dicente “uomo diche ne promuove iin giro per il mondo”, a scanso di impossibili equivoci “non un politico né un diplomatico“. Accolto da re, accompagnato dal figlio Cristian per partecipare all’International RB Award, un evento sponsorizzato da Asker Tkhalidzhokov, direttore generale del Bookmaker Rating. Il quale non si fa mica problemi a ribadire che ildi presenza del Capitano sarà “un numero a sei cifre in euro“.

