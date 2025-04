Totti a Mosca per l’International RB Award | Ospite più costoso di sempre cifra a sei zeri

Totti è atterrato a Mosca. Nonostante le polemiche delle scorse settimane, l'ex capitano della Roma ha deciso di volare in Russia per l'International RB Award 2025 e raccogliere l'invito per presenziare allo speciale del . All'aeroporto della capitale russa, Francesco Totti è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal .

