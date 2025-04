Totti a Mosca per il Premio RB 2025 Il cachet è da capogiro | svelata la cifra

Totti è atterrato a Mosca. L'ex attaccante della Roma ha alla fine deciso di raccogliere l'invito, nonostante le tante polemiche in Italia, ed è volato in Russia per lo speciale del Premio RB 2025. All'aeroporto della capitale russa, Francesco Totti è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio RB si terrà l'8 aprile 2025 presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner. Questo evento è stato ideato per unire i leader del settore sportivo, del mondo degli affari e dei media e individuare le migliori aziende nel settore delle scommesse sportive. L'RB International Award è uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse in Russia. Il Ceo di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, ha parlato alla stampa russa delle difficoltà incontrate nell'invitare Totti al Premio RB-2025.

