Torna Ulisse il piacere della scoperta | ecco dove ci porta Alberto Angela nei 4 episodi in onda da stasera in tv su Rai 1 Si inizia con Van Gogh

Alberto Angela e il suo Ulisse, il piacere della scoperta, ci hanno sempre mostrato le meraviglie che ci circondano. E stasera in tv riTornano con una nuova stagione composta da 4 episodi. In onda a partire dalle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. dove c’è una pagina dedicata al programma che permette di vedere le puntate delle stagioni precedenti e anche gli speciali. Come l’ultimo, La Sicilia di Montalbano che ha riscosso un grande successo di pubblico.Anche quest’anno partiamo alla scoperta dei segreti di grandi personaggi del passato, della nostra storia e di luoghi unici. ecco cosa vedremo da stasera e per i prossimi tre lunedì. Amica.it - Torna "Ulisse, il piacere della scoperta": ecco dove ci porta Alberto Angela nei 4 episodi in onda da stasera in tv su Rai 1. Si inizia con Van Gogh Leggi su Amica.it Arte, storia, cultura: in una parola, la bellezza del mondo.e il suo, il, ci hanno sempre mostrato le meraviglie che ci circno. Ein tv rino con una nuova stagione composta da 4. Ina partire dalle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.c’è una pagina dedicata al programma che permette di vedere le puntate delle stagioni precedenti e anche gli speciali. Come l’ultimo, La Sicilia di Montalbano che ha riscosso un grande successo di pubblico.Anche quest’anno partiamo alladei segreti di grandi personaggi del passato,nostra storia e di luoghi unici.cosa vedremo dae per i prossimi tre lunedì.

Storia e bellezza: stasera in tv torna "Ulisse, il piacere della scoperta". Ulisse - Il piacere della scoperta, Alberto Angela torna su Rai 1 con la nuova stagione. Stasera 7 aprile torna "Ulisse: il piacere della scoperta", Alberto Angela racconta la vita di Vincent van Gogh. Alberto Angela: "Non faccio questo lavoro per compiacere il pubblico, miro al suo cuore con il piacere della scoperta". Alberto Angela torna su Rai 1 con la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta. Alberto Angela torna con Ulisse - il piacere della scoperta: la carriera da divulgatore, il rapimento in Niger, la bocciatura in quinta elementare. Ne parlano su altre fonti

Stasera in tv Alberto Angela torna con “Ulisse, il piacere della scoperta”: alla ricerca della bellezza - Torna "Ulisse, il piacere della scoperta": ecco dove ci porta Alberto Angela nei 4 episodi in onda da stasera in tv su Rai 1. Si inizia con Van Gogh ... (amica.it)

Ulisse - Il piacere della scoperta, Alberto Angela torna su Rai 1 con la nuova stagione - Dal 7 aprile 2025, Alberto Angela torna su Rai 1 con la nuova serie di Ulisse Il Piacere della scoperta. Le anticipazioni dei quattro nuovi episodi. (gazzetta.it)

Ulisse, il piacere della scoperta 2025: Alberto Angela racconta il genio di Vincent van Gogh su Rai1 - Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con "Ulisse il piacere della scoperta 2025": il primo appuntamento è dedicato a Vincent Van Gogh ... (superguidatv.it)