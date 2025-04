Torna la fiera di Pasqua un' occasione per acquistare regali dall' abbigliamento agli accessori

dalle 8 alle 20, Torna nel centro storico di Lugo la fiera di Pasqua. Circa 65 attività esporranno i loro prodotti: abbigliamento, calzature, accessori e tutto quel che può servire per i regali di Pasqua. Nel corso della domenica delle Palme il tradizionale mercato primaverile. Ravennatoday.it - Torna la fiera di Pasqua, un'occasione per acquistare regali dall'abbigliamento agli accessori Leggi su Ravennatoday.it Domenica 13 aprile,e 8 alle 20,nel centro storico di Lugo ladi. Circa 65 attività esporranno i loro prodotti:, calzature,e tutto quel che può servire per idi. Nel corso della domenica delle Palme il tradizionale mercato primaverile.

