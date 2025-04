Puntomagazine.it - Torna la “Caccia alle Uova” per i bambini al Parco della Gentilezza di Sant’Agnello

Leggi su Puntomagazine.it

Due le date: venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 A grande richiesta, per il secondo anno consecutivo, la “” per ialdi via Iommela Piccola, nel Comune di. Considerata la grande partecipazione registrata alla prima edizione, quest’anno le date saranno due: venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 a partire dore 16:00.L’evento è organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Oltre i Sogni ed è inserito tra le iniziative del progetto nazionale “Costruiamo” a cui il Comune ha aderito. Due pomeriggi divertenti, durante i quali i partecipanti cercheranno ovetti e parole gentili nello spazio verde comunale, trascorrendo del tempo in compagnia degli amici efamiglia, all’insegna dell’inclusione e del gioco educativo.