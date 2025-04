Torna il consiglio comunale dal progetto ' Oltre la campanella' alla mozione ' Cesena luogo sicuro per le donne'

consiglio comunale Torna a riunirsi giovedì 10 aprile, alle ore 13, e sarà introdotto da due interpellanze, entrambe a firma dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa al progetto ‘Oltre la campanella’, la seconda inerente alla richiesta di. Cesenatoday.it - Torna il consiglio comunale, dal progetto 'Oltre la campanella' alla mozione 'Cesena luogo sicuro per le donne' Leggi su Cesenatoday.it Ila riunirsi giovedì 10 aprile, alle ore 13, e sarà introdotto da due interpellanze, entrambe a firma dei consiglieri comunali diSiamo Noi Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa alla’, la seconda inerenterichiesta di.

