Iltempo.it - "Torna il caldo". MeteoGiuliacci: che succede prima di Pasqua

Leggi su Iltempo.it

L'ondata di freddo che ha colpito l'Italia nei primi giorni di aprile ha le ore contate. Secondo gli esperti di.it Dopo l'irruzione di aria gelida dalle regioni baltiche, che ha portato un brusco calo delle temperature e venti freddi lungo la penisola, la situazione è destinata a cambiare rapidamente. Fino a martedì 8 aprile, il clima resterà frizzante, con qualche gelata notturna attesa in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Le temperature diurne saranno ancora basse, soprattutto lungo il versante adriatico centrale, mentre altrove si registreranno solo lievi episodi di instabilità, in particolare sulla Sardegna. Ma già tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, l'anticiclone tornerà a dominare la scena meteorologica italiana. L'alta pressione porterà via le correnti fredde, sostituendole con masse d'aria più miti provenienti da sud-ovest.