Torino Elmas | A Napoli dopo il 5-1 alla Juventus mi portarono pasticcini e pizzette per giorni

Da quando è tornato in Italia nel mercato di gennaio, Elijfè semplicemente rinato, come testimoniano i quattro gol con la maglia delin appena 7 partite di Serie A. L’ex centrocampista del, reduce dsfortunata esperienza al Lipsia in Bundesliga, ha parlato del suo momento d’oro in un’intervista ai microfoni del club granata, durante la quale si è soffermato anche sul futuro e sull’esperienza in azzurro all’ombra del Vesuvio.Leggi:nuovo idolo di, la dieta speciale per il Ramadan e i 17 milioni per il riscattoLe parole di«Già prima della telefonata sapevo cosa fosse», ha esordito il 25enne macedone parlando del suo trasferimento in Piemonte. «Avevo giocato tante volte in Serie A contro i granata e sapevo che era una grande squadra con grandi giocatori e un grande allenatore.