Tom Hardy aggiorna finalmente i fan di Taboo sulla seconda stagione otto anni dopo il successo della prima

aggiornamento positivo circa il continuo della serie che lo ha visto protagonista ormai più di otto anni fa Tom Hardy è tornato a recitare per il piccolo schermo nella nuova serie crime drama di Paramount+, MobLand, ma nel 2017 aveva co-creato e interpretato il period drama Taboo, amatissimo dai fan. Sebbene fosse prevista un'altra stagione, sono passati otto anni da quando la serie, interpretata anche da Stephen Graham (Adolescence), Leo Bill, Jessie Buckley, Oona Chaplin, Mark Gatiss, Tom Hollander e Jonathan Price, ha visto la messa in onda del suo ultimo episodio. Hardy ha co-creato Taboo insieme a Steven Knight, autore di Peaky Blinders, e al padre di Hardy, Edward "Chips" Hardy. Ridley Scott è stato produttore esecutivo. . Movieplayer.it - Tom Hardy aggiorna finalmente i fan di Taboo sulla seconda stagione otto anni dopo il successo della prima Leggi su Movieplayer.it L'attore ha qualchemento positivo circa il continuoserie che lo ha visto protagonista ormai più difa Tomè tornato a recitare per il piccolo schermo nella nuova serie crime drama di Paramount+, MobLand, ma nel 2017 aveva co-creato e interpretato il period drama, amatissimo dai fan. Sebbene fosse prevista un'altra, sono passatida quando la serie, interpretata anche da Stephen Graham (Adolescence), Leo Bill, Jessie Buckley, Oona Chaplin, Mark Gatiss, Tom Hollander e Jonathan Price, ha visto la messa in onda del suo ultimo episodio.ha co-creatoinsieme a Steven Knight, autore di Peaky Blinders, e al padre di, Edward "Chips". Ridley Scott è stato produttore esecutivo. .

