Tolosa paracadutista resta incastrato sul tetto dello stadio

Incredibile imprevisto prima dell'inizio degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni di rugby tra Tolosa e Sale Sharks. Il paracadutista dell'aeronautica militare francese, incaricato di consegnare il pallone in campo, è rimasto bloccato sul tetto dello stadio a causa di un'improvvisa raffica di vento. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e il calcio d'inizio è stato rinviato di 40 minuti.

