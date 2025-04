Tolentino e Urbino pareggiano 0-0 nello spareggio playoff

Tolentino 0 Urbino 0: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Badiali (40’ st Salvucci Andrei), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (45’ st Cicconetti), Capezzani (15’ st Stefoni, 49’ st Di Biagio), Lovotti. All. Passarini. Urbino: Porcellini, Nisi, Boccioletti (40’ st Serges), Pierpaoli (20’ st Palazzi), Giovane (1’ st Bellucci), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (40’ st Dalla Bona), Bardeggia, Galante, Sergiacomo (40’ st Mari). All. Mariani. Arbitro Zaccheria di Legnano. Note: spettatori: 1.200 circa con presenza ospite. Ammoniti: Tamagnini, Tizi, Strano, Pierpaoli, Passarini, Mariani, Tortelli, Bucosse, Badiali, Di Biagio. Espulso: Strano al 10’ st per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 2-3 Recupero: 1’ pt, 6’ st. Finisce 0 a 0 tra Tolentino e Urbino. Prima del fischio d’inizio vengono premiati Tizi, Capezzani, Tortelli e Strano per il raggiungimento di traguardi importanti con la maglia cremisi in termini di numero di partite con la casacca del Tolentino. Sport.quotidiano.net - Tolentino e Urbino pareggiano 0-0 nello spareggio playoff Leggi su Sport.quotidiano.net 0: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Badiali (40’ st Salvucci Andrei), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (45’ st Cicconetti), Capezzani (15’ st Stefoni, 49’ st Di Biagio), Lovotti. All. Passarini.: Porcellini, Nisi, Boccioletti (40’ st Serges), Pierpaoli (20’ st Palazzi), Giovane (1’ st Bellucci), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (40’ st Dalla Bona), Bardeggia, Galante, Sergiacomo (40’ st Mari). All. Mariani. Arbitro Zaccheria di Legnano. Note: spettatori: 1.200 circa con presenza ospite. Ammoniti: Tamagnini, Tizi, Strano, Pierpaoli, Passarini, Mariani, Tortelli, Bucosse, Badiali, Di Biagio. Espulso: Strano al 10’ st per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 2-3 Recupero: 1’ pt, 6’ st. Finisce 0 a 0 tra. Prima del fischio d’inizio vengono premiati Tizi, Capezzani, Tortelli e Strano per il raggiungimento di traguardi importanti con la maglia cremisi in termini di numero di partite con la casacca del

Tolentino e Urbino pareggiano 0-0 nello spareggio playoff. ECCELLENZA. Pari ad occhiali tra Urbino e Tolentino. Eccellenza, il Tolentino resiste in dieci contro l'Urbino: verdetto playoff rimandato all'ultima giornata. Tolentino in dieci resiste all’Urbino e resta in corsa per i playoff. I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria. Urbino, continua la striscia vincente: cade il Tolentino. Ne parlano su altre fonti

Tolentino e Urbino pareggiano 0-0 nello spareggio playoff - Tolentino 0 Urbino 0: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Badiali (40’ st Salvucci Andrei), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (45’ st Cicconetti), Capezzani (15’ st Stefoni, 49’ st Di Biagio), Lovotti ... (sport.quotidiano.net)

Tolentino e Urbino: match soffocato da un dubbio arbitraggio - ECCELLENZA - Partita combattuta ma alcune decisioni controverse e l'espulsione di Strano hanno condizionato il risultato Di Paolo Del Bello Una buonissima partita giocata a viso aperto da entrambe le ... (youtvrs.it)

Tolentino-Urbino: Sfida Cruciale per l'Accesso ai Playoff - Il Tolentino affronta l'Urbino in una partita decisiva per i playoff. Passarini punta su intensità e il ritorno di Lovotti. (msn.com)