Toldo l’ex Inter racconta | Ho smesso di giocare a calcio da uomo felice

Toldo, l'ex Inter racconta: Ho smesso di giocare a calcio da uomo felice» Le parole dell'ex portiere nerazzurroIntervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, ha parlato cosi.LE PAROLE- «In carriera non devi abituarti agli agi, ai piaceri che ti fanno, all'entusiasmo delle persone. Se pensi che sei in prestito durante la carriera, il dopo ti viene naturale. Bisogna sapersi accontentare e vivere bene il presente. Una cosa importante che io ho vissuto in maniera negativa è la notorietà. Se impari a viverla bene diventa un valore aggiunto e non un peso. Per me è stata un po' un peso. Nelle altre discipline, i cestisti o i pallavolisti, i semipro nelle altre discipline, giocano e si divertono, lo prendono come un lavoro serio ma il cervello lo fanno andare lo stesso perché la notorietà che hanno non gli basta per tutta la vita.

