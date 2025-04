Tirocini di inclusione sociale avviso pubblico per l' erogazione di voucher

avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di Tirocini di inclusione sociale per i beneficiari ADI (assegno di inclusione) e ai cittadini in possesso di ISEE non superiore a €. Messinatoday.it - Tirocini di inclusione sociale, avviso pubblico per l'erogazione di voucher Leggi su Messinatoday.it Il Comune di Messina rende noto che, con determina dirigenziale n. 2970/2025, ha approvato l'per l’difinalizzati all’attivazione didiper i beneficiari ADI (assegno di) e ai cittadini in possesso di ISEE non superiore a €.

Tirocini di inclusione sociale, avviso pubblico per l'erogazione di voucher. Manifestazione di interesse elenco dei soggetti promotori di tirocini di inclusione sociale a favore dei beneficiari degli interventi finanziabili con la quota servizi del fondo povertà – Città di Palermo. Avviso Pubblico per la Selezione dei Soggetti Ospitanti i Tirocini di Inclusione Sociale previsti nel Percorso 4. Approvazione elenco provvissorio ammessi per i voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale e lavorativa. Programma GOL: approvato Avviso Pubblico. Avviso pubblico : ammissione a tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale, all’ autonomia delle persone e alla riabilitazione –. Ne parlano su altre fonti

Comune, tirocini di inclusione sociale: al via le domande - Il Comune di Messina rende noto che, con determina dirigenziale n. 2970/2025, ha approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale p ... (messinaoggi.it)

Pescara: dal Comune tirocini per percettori assegno di inclusione - Dal Comune di Pescara l’avviso per attivare tirocini in favore dei percettori dell’Assegno di inclusione (Adi) e di chi possiede Isee sotto a 10.140 ... (rete8.it)

Assistenza sociale, avviso per l'inserimento lavorativo di disabili - Il dirigente del settore assistenza sociale, responsabile dell’obiettivo operativo g.5 del POR Campania FSE 2007-2013, ha approvato, con decreto n. 765 del 23/10/2012, un avviso pubblico finalizzato a ... (regione.campania.it)