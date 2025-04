Tiro con l’arco al via la stagione all’aperto | azzurri in USA per la prima tappa di World Cup

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il via alla Coppa del mondo dicon: lainizia dagli Stati Uniti, più precisamente a Auburndale, in Florida. La squadra azzurra è partita nella giornata di ieri, domenica 6 aprile, per prendere parte alle gare che inizieranno domani, 8 aprile, per finire domenica 13 aprile. Saranno oltre 200 gli arcieri in gara a rappresentare 35 Nazioni: dodici saranno invece gli, di cui sei nelolimpico e sei nel compound.Allo Stadium Field – Lake Myrtle Sports si comincia, appunto, martedì 8 con le qualifiche del compound, che poi vedranno mercoledì mattina tutti i match a squadre fino alle finali per il bronzo. Nel pomeriggio, poi, ecco gli olimpici con le 72 frecce di qualifica. Giovedì giornata intensa dedicata nellaparte alricurvo e nella seconda al compound fino ai quarti.