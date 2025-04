Tiro a segno Wang Zifei vince a Buenos Aires nella carabina da 10 metri femminile

Buenos Aires, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno, si è disputata la gara della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, senza azzurre al via: successo della cinese Wang Zifei, che ha preceduto la sudcoreana Kwon Eunji e l’elvetica Audrey Gogniat.Nell’ultimo atto il duello conclusivo ha visto la vittoria la cinese Wang Zifei, che ha piegato la resistenza della sudcoreana Kwon Eunji, sconfitta con lo score di 254.1 a 253.1. Gradino più basso del podio per l’elvetica Audrey Gogniat, eliminata in terza posizione con 231.4, mentre ha chiuso quarta l’atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, fermatasi a quota 209.9.Quinta piazza per l’altra atleta individuale neutrale Anzhelika Osmanova, attestatasi a quota 187.2, mentre si è classificata sesta l’indiana Narmada Nithin Raju, eliminata con 166. Oasport.it - Tiro a segno, Wang Zifei vince a Buenos Aires nella carabina da 10 metri femminile Leggi su Oasport.it , in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, si è disputata la gara dellaad aria compressa da 10, senza azzurre al via: successo della cinese, che ha preceduto la sudcoreana Kwon Eunji e l’elvetica Audrey Gogniat.Nell’ultimo atto il duello conclusivo ha visto la vittoria la cinese, che ha piegato la resistenza della sudcoreana Kwon Eunji, sconfitta con lo score di 254.1 a 253.1. Gradino più basso del podio per l’elvetica Audrey Gogniat, eliminata in terza posizione con 231.4, mentre ha chiuso quarta l’atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, fermatasi a quota 209.9.Quinta piazza per l’altra atleta individuale neutrale Anzhelika Osmanova, attestatasi a quota 187.2, mentre si è classificata sesta l’indiana Narmada Nithin Raju, eliminata con 166.

