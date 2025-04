Lettera43.it - TikTok, la deadline per l’accordo negli Usa slitta di 75 giorni

Seconda proroga per laper un accordo suStati Uniti. La prima, scaduta il 5 aprile, è stata estesa per altri 75dal presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso tycoon sul suo social network, Truth. In un post ha scritto: «La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare. Abbiamo fatto enormi progressi.richiede ulteriore lavoro per assicurare che tutte le necessarie approvazioni siano firmate». Trump ha anche parlato dei rapporti con la Cina: «Ci auguriamo di continuare a lavorare in buona fede con la Cina che, da quello che ho capito, non è molto contenta dei dazi reciproci. Questo conferma che i dazi sono il più potente strumento economico, molto importante per la sicurezza nazionale». E infine: «Non vogliamo chesia oscurata».