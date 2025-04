Spazionapoli.it - Tifosi Napoli da sogno, onda azzurra a Bologna: quanti supporters ci saranno

Ilha bianche del supporto dei propriin una trasferta complicata come quella di: la stima sulle presenze dei sostenitori di fede partenopea mette i brividi.Manca sempre meno al fischio d’inizio (in programma alle ore 20:45) del big match di questa sera tra ile il. Gli azzurri si ritrovano la possibilità di farsi sotto, a distanza di un solo punto, all‘Inter, che a quel punto avrebbe il fiato sul collo e, dunque, meno margini di errori. A patto che, ovviamente, gli uomini di Antonio Conte riescano a battere la compagine allenata dal collega Vincenzo Italiano, che tanto bene sta facendo in queste ultime settimane.Per questo motivo, servirà il massimo supporto da parte deiche arriveranno in queste ore a. Nonostante il giorno feriale, sono in migliaia ipresenti allo stadio Dall’Ara, pronti a tifare i propri beniamini, attesi da una prova di forza non banale.