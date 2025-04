Nerdpool.it - Thunderbolts* pone fine alla storia più strana di Captain America: Brave New World

ATTENZIONE: nell’articolo saranno presenti spoiler sul filmNewe dettagli svelati su Thunderbolts! La scorsa settimana, al CinemaCon, i Marvel Studios hanno svelato alcuni nuovi dettagli su Thunderbolts, tra cui la conclusione di una delle storie più sorprendenti diNew. Il film ha rivelato che Bucky Barnes si era candidato al Congresso e che quindi era in pausa dalle sue solite scaramucce da supereroe come Soldato d’Inverno. A quanto pare, questa trama verrà abbandonata con la stessa rapidità con cui è stata ripresa, poiché la presentazione Marvel al CinemaCon ha rivelato che Bucky rinuncia alle sue aspirazioni congressuali per adottare un approccio più diretto. Questo dà ancora più spazio alle teorie prima che Thunderbolts arrivi nelle sale mercoledì 30 aprile.