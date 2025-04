The White Lotus stagione 3 finale | il destino di Lochlan e della famiglia Ratliff

White Lotus stagione 3 finale: il destino di Lochlan e della famiglia RatliffATTENZIONE: seguono SPOILER su The White Lotus stagione 3Il colpo di scena che coinvolge Lochlan nel finale di The White Lotus stagione 3 è stato uno dei momenti più scioccanti dell'episodio. Dopo essere apparentemente morto avvelenato da un frullato contenente semi tossici dell'albero pong-pong, Lochlan torna miracolosamente in vita mentre Timothy lo tiene tra le braccia. Sembrava essere la prima vittima della stagione (e del finale stesso), ma contro ogni aspettativa riprende conoscenza. Nonostante il finale presenti più di una morte, Lochlan non è tra queste e torna a casa, in North Carolina, con tutta la sua famiglia.Mentre era creduto in fin di vita, Lochlan immagina la sorella Piper e il fratello Saxon, prima di ritrovarsi metaforicamente immerso in una profonda piscina, guardando verso l'alto dove vede quattro figure simili a monaci o maestri buddhisti.

