The White Lotus 4 si farà | Ci sposteremo di nuovo per la quarta stagione

White Lotus 4 si farà. Confermata da HBO già a gennaio 2025, la quarta stagione arriverà nonostante non ne sia ancora partita la produzione. Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max, ha confermato che Mike White ha carta bianca per proseguire con la serie, e i risultati della terza stagione — culminata in un record di 4.8 milioni di spettatori per il penultimo episodio — non hanno fatto che rafforzare questa decisione.Rimane incerto però quando potremo tornare nei lussuosi resort targati White Lotus. Dopo l’intervallo di oltre due anni tra la seconda e la terza stagione, causato dagli scioperi di attori e sceneggiatori, sembra probabile che dovremo attendere ancora a lungo: le riprese non partiranno prima del 2026. Cinemaserietv.it - The White Lotus 4 si farà: “Ci sposteremo di nuovo, per la quarta stagione” Leggi su Cinemaserietv.it Dopo tre stagioni che hanno trasformato soggiorni di lusso in esperienze tragiche e comicamente inquietanti, The4 si. Confermata da HBO già a gennaio 2025, laarriverà nonostante non ne sia ancora partita la produzione. Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max, ha confermato che Mikeha carta bianca per proseguire con la serie, e i risultati della terza— culminata in un record di 4.8 milioni di spettatori per il penultimo episodio — non hanno fatto che rafforzare questa decisione.Rimane incerto però quando potremo tornare nei lussuosi resort targati. Dopo l’intervallo di oltre due anni tra la seconda e la terza, causato dagli scioperi di attori e sceneggiatori, sembra probabile che dovremo attendere ancora a lungo: le riprese non partiranno prima del 2026.

