The Walking Dead | La morte di Glenn ha distrutto lo show? Analisi e impatto

La morte di Glenn in The Walking Dead è stata un evento traumatico che ha segnato profondamente la serie. L'attore Ross Marquand (Aaron) ha rivelato come la scena, brutale e fedele al fumetto originale, abbia alienato molti fan.

L'impatto devastante della scena della morte di Glenn: uno sguardo dietro le quinte

Marquand ha descritto la scena come "molto triste", ma ancor più devastante sullo schermo che durante le riprese. Ha persino dovuto chiedere a Steven Yeun (Glenn) di smettere di muovere la testa a causa dell'effetto realistico dell'occhio pendente, opera del team degli effetti speciali. Questo realismo, pur notevole, ha causato un forte disagio nel pubblico.

Numeri impietosi: il calo degli spettatori dopo la morte di Glenn

La premiere della settima stagione, che includeva la morte di Glenn, ha attirato 17 milioni di spettatori.

