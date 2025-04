Ilfoglio.it - The Royal democracy. Re Carlo parlerà a Montecitorio a Camere unite

Leggi su Ilfoglio.it

Renon torna dalla guerra, come cantava Paolo Villaggio prima di sublimarsi in Fantozzi. Arriva invece in Italia con la regina del suo cuore, Camilla, come farebbe qualsiasi coppia unita e attempata che vuole festeggiare vent’anni di matrimonio (e cinquantacinque di vero amore, tunnel of love permettendo) nel paese più bello del mondo. Ma siccomeWindsor e Camilla Rosemary Shand coniugata Mountbatten-Windsor non sono proprio una coppia di pensionati qualsiasi, ecco che per loro si schiuderanno le porte più regali che abbiamo a disposizione – esclusa quella, unica monarchia vera, di Papa Francesco che come noto sta un pochetto acciaccato. Remercoledì, ed è curioso che questo privilegio, primo regnante britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano, sia toccato finora soltanto ad altri quattro capi di stato stranieri: e sempre si è trattato di re: Papa Giovanni Paolo II del Vaticano, re Juans di Spagna e infine il suo erede Felipe.