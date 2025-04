The Odyssey | il ruolo di Robert Pattinson è stato svelato

svelato dal magazine italiano Chi, che fa chiarezza sul personaggio interpretato dalla star di The Batman. The Odyssey di Christopher Nolan è in fase di riprese in Sicilia e il magazine Chi ci fornisce un'importante indicazione rendendo pubblica l'identità del personaggio interpretato da Robert Pattinson. Secondo la rivista, la star di The Batman interpreterà Ermes, il messaggero degli dei. Nella mitologia greca antica, Ermes era una divinità maliziosa, nota come araldo e messaggero degli dei dell'Olimpo, spesso incaricato di consegnare messaggi e guidare le anime negli inferi. Era anche associato al commercio, alla fortuna, alla fertilità, all'allevamento di animali, al sonno, al linguaggio, ai ladri e ai viaggi. Al momento, l'unico ruolo confermato ufficialmente è quello . Movieplayer.it - The Odyssey: il ruolo di Robert Pattinson è stato svelato Leggi su Movieplayer.it Un altro tassello dell'epica avventura di Christopher Nolandal magazine italiano Chi, che fa chiarezza sul personaggio interpretato dalla star di The Batman. Thedi Christopher Nolan è in fase di riprese in Sicilia e il magazine Chi ci fornisce un'importante indicazione rendendo pubblica l'identità del personaggio interpretato da. Secondo la rivista, la star di The Batman interpreterà Ermes, il messaggero degli dei. Nella mitologia greca antica, Ermes era una divinità maliziosa, nota come araldo e messaggero degli dei dell'Olimpo, spesso incaricato di consegnare messaggi e guidare le anime negli inferi. Era anche associato al commercio, alla fortuna, alla fertilità, all'allevamento di animali, al sonno, al linguaggio, ai ladri e ai viaggi. Al momento, l'unicoconfermato ufficialmente è quello .

The Odyssey: il ruolo di Robert Pattinson è stato svelato. The Odyssey, il regista avrebbe voluto Robert Downey Jr. nel film per un ruolo importante. Ecco chi interpreta chi in ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan. The Odyssey , il nuovo film di Christopher Nolan è già epico: la prima foto. Tutto su The Odyssey di Christopher Nolan, tra set in Italia e new entry nel cast. Favignana, Hollywood: da Zendaya a Tom Holland e Matt Damon, le star sull'isola per l'«Odissea» di Christopher Nolan. Ne parlano su altre fonti

The Odyssey: il ruolo di Robert Pattinson è stato svelato - The Odyssey di Christopher Nolan è in fase di riprese in Sicilia e il magazine Chi ci fornisce un'importante indicazione rendendo pubblica l'identità del personaggio interpretato da Robert Pattinson. (msn.com)

The Odyssey: Christopher Nolan voleva Robert Downey Jr. in un ruolo chiave - Il cast di The Odyssey si preannuncia davvero stellare, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più con la presenza della star di Oppenheimer Robert Downey Jr. in un ruolo chiave. (msn.com)

The Odyssey: rivelati i personaggi del cast con Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon e altri - Matt Damon è stato confermato nel ruolo di Odisseo ... in questa epopea. The Odyssey vanta un cast davvero stellare che include anche Tom Holland, Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway ... (movieplayer.it)