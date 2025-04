The Marvels Nia Da Costa sul flop | Il risultato non è il film che avevo in mente

flop dei Marvel Studios con una perdita considerevole di diverse centinaia di milioni A due anni dall'uscita nelle sale di The Marvels, la sua regista, Nia DaCosta, ha parlato della sua esperienza alla regia, riconoscendo con molta franchezza che la versione uscita non si è rivelata quella che intendeva realizzare inizialmente. "È stato interessante perché a un certo punto mi sono detta: 'Ok, questo non sarà il film che avevo proposto e nemmeno la prima versione del film che ho girato'", ha ammesso la regista parlando a Storyhouse. "Così ho capito che questa è un'esperienza, una curva di apprendimento e che ti rende davvero più forte come regista in termini di capacità di .

