Ospite di un festival in Irlanda, ladi The, Nia DaCosta, spiega che il più devastantedei Marvel Studios non era ilche aveva presentato. e nemmenoche aveva, prima dei reshoot. È una risposta indiretta a un'accusa altrettanto indiretta arrivata dai piani alti.

Comingsoon.it - The Marvels, la regista del flop: "Non è il film che volevo girare, né quello che ho girato all'inizio"

