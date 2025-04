The Last of Us conquista Milano | oltre 1000 fan all’evento Sky e NOW al Museo della Scienza

Milano, dedicato a una delle serie più amate di sempre: sabato 5 e domenica 6 aprile l'evento THE Last OF US: REWATCH & SURVIVE, organizzato da Sky e NOW in partnership con Billboard Italia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, ha visto la partecipazione di più di 1000 persone, che hanno vissuto in prima persona le inquietanti atmosfere post-apocalittiche della serie Sky Exclusive targata HBO vincitrice dell'Emmy Award® ispirata al celebre videogioco.Un programma fittissimo di appuntamenti fra proiezioni, confronti, musica, photo opportunity e cosplayer che ha coinvolto un pubblico di appassionati che ha rivissuto le emozioni della prima stagione e ha anche avuto l'opportunità di vedere in anteprima una scena dei nuovi episodi in arrivo il 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOWDopo la proiezione di ciascuno degli episodi del primo ciclo da record di una serie riuscita nell'impresa di entusiasmare la critica e i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog conquistando un fandom di milioni di spettatori fra giocatori e non dell'acclamato videogame per PlayStation, diversi panel condotti da tantissimi content creator e talent che hanno raccontato le loro esperienze col videogioco e si sono confrontati con il pubblico sull'adattamento TV firmato Craig Mazin e Neil Druckmann.

