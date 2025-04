The Goonies 2 si farà? Ke Huy Quan Ottimista sul Sequel di Warner Bros!

Goonies? Preparati, perché ci sono sviluppi interessanti all'orizzonte! Dopo le notizie su un possibile Sequel targato Warner Bros., Ke Huy Quan, l'indimenticabile Data, si dice "Ottimista" riguardo alla realizzazione del progetto. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola!Il Sogno di un Sequel: Speranze e Certezze su The Goonies 2Ke Huy Quan ha espresso il suo ottimismo riguardo al Sequel de I Goonies, sottolineando la presenza di Chris Columbus alla sceneggiatura e Steven Spielberg come produttore. Nonostante lo sviluppo in corso da tempo, Quan incrocia le dita affinché il film veda la luce al più presto. Anche se i dettagli specifici del Sequel rimangono avvolti nel mistero, Warner Bros. sembra intenzionata a puntare su franchise consolidati, dando nuova linfa al progetto I Goonies.

I Goonies 2: il sequel del film cult degli anni '80 trova il suo sceneggiatore - I Goonies 2, sequel del film cult degli anni '80 ... Nel team del progetto, di cui si parla da molto tempo senza che si sia mai arrivati al via libera alle riprese, ci saranno anche Steven ... (msn.com)

I Goonies, Sean Astin smentisce una “leggenda” sul film: “Mi sentii quasi offeso” - I Goonies si ritrovano ancora una volta con i loro fan per smontare una leggenda sulle riprese e per alcune dichiarazioni sul sequel. (msn.com)

Ke Huy Quan vuole i Goonies 2 - L’attore 53enne-che ha recitato nel film per bambini del 1985 del regista Richard Donner come Richard “Data” Wang-si è riunito con i suoi co-protagonisti ... molto e non so davvero se ci saranno ... (gamingpark.it)