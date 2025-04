The Glitch Camp a Milano per la Design Week | campeggio urbano per studenti e designer di tutto il mondo

Milano, 7 aprile 2205 – The Glitch Camp - il Campeggio urbano gratuito progettato da IED per gli studenti di tutto il mondo a Milano durante la Design Week - apre le porte della seconda edizione. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport, l'Istituto Europeo di Design - Società Benefit e di proprietà della Fondazione Francesco Morelli che opera senza scopo di lucro - contribuisce a rendere accessibile la settimana del Salone del Mobile a quanti più giovani possibile. La seconda edizione Per l'edizione 2025 sono circa 400 i Glitcher, i Campeggiatori, che pernotteranno dal 7 al 13 aprile nel Centro Sportivo "Enrico Cappelli" di Milanosport SSD S.p.A. (Piazza Caduti del Lavoro, 5): il 65% di loro è internazionale e sono 45 le nazionalità differenti che si mescoleranno nei giorni di Camp, fra studenti stranieri che studiano in Italia o che provengono dall'estero.

