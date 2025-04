The Family 2 Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025 | Aslan Pianifica La Vendetta Contro Hulya E Ibrahim!

Family 2, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025: con nuove prove in mano, Aslan Pianifica la sua Vendetta Contro Hulya e Ibrahim. Devin è al suo fianco in questo!The Family 2 prosegue e, nel corso delle Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025, al centro dell'attenzione ci sarà la scoperta di Aslan su Hulya e Ibrahim. Infatti l'uomo avrà la conferma che tutto ciò che sta succedendo a Leyla è parte di una cospirazione organizzata dai due e a questo punto inizierà a Pianificare la sua Vendetta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.The Family 2, dove eravamo rimasti?Grazie ad Aslan, la scarcerazione di Leyla si avvicina molto. Hulya è determinata ad impedirla a tutti i costi e così avvicina Melek, una detenuta che era diventata amica di Leyla, offendendole del denaro.

