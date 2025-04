Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake verrà rilasciato con uno shadow drop, secondo un insider

The4:sta per tornare, e potrebbe farlo nel modo più inatteso possibile:l’affidabileJeff Grubb, Bethesda sarebbe pronta a lanciare ildel celebre RPG del 2006 con uno, ovvero una pubblicazione a sorpresa, nel corso di questo mese di aprile. La notizia è stata condivisa durante la trasmissione GameBreaking News, in cui il giornalista ha affermato che il gioco potrebbe essere reso disponibile da un momento all’altro, senza preavviso.Questo tipo di strategia non è nuova per Bethesda: l’azienda, oggi parte dell’ecosistema Microsoft, ha già adottato approcci simili con Hi-Fi Rush e con la remaster di Quake 2, pubblicando i titoli subito dopo l’annuncio. Il tempismo di questo possibile lancio non è casuale: le celebrazioni per il 10° anniversario di TheOnline sono attualmente in corso e termineranno il 22 aprile, rendendo questo periodo perfetto per una mossa di forte impatto.