The Duskbloods | Chi è il topo alato del Trailer?

Duskbloods come esclusiva per Nintendo Switch 2 ha colto tutti di sorpresa. L’insolita collaborazione tra FromSoftware e Nintendo ha incuriosito il pubblico, ma a catturare davvero l’attenzione è stato un dettaglio visivo inaspettato: un ratto alato, apparso nel Trailer di presentazione, che ha fatto impazzire la community. Ora, grazie a un intervento sul blog Creator’s Voice, Hidetaka Miyazaki ha svelato le origini e il ruolo di questa creatura, rivelando una direzione inedita per lo studio giapponese.Un tocco Nintendo nel mondo di FromSoftwareNel post ufficiale, Miyazaki ha spiegato l’intento dietro la creazione del curioso personaggio:“Abbiamo provato a fare qualcosa di un po’ più Nintendo-esque, nello spirito della collaborazione. Qualcosa di carino, per una volta. Gamerbrain.net - The Duskbloods: Chi è il topo alato del Trailer? Leggi su Gamerbrain.net L’annuncio di Thecome esclusiva per Nintendo Switch 2 ha colto tutti di sorpresa. L’insolita collaborazione tra FromSoftware e Nintendo ha incuriosito il pubblico, ma a catturare davvero l’attenzione è stato un dettaglio visivo inaspettato: un ratto, apparso neldi presentazione, che ha fatto impazzire la community. Ora, grazie a un intervento sul blog Creator’s Voice, Hidetaka Miyazaki ha svelato le origini e il ruolo di questa creatura, rivelando una direzione inedita per lo studio giapponese.Un tocco Nintendo nel mondo di FromSoftwareNel post ufficiale, Miyazaki ha spiegato l’intento dietro la creazione del curioso personaggio:“Abbiamo provato a fare qualcosa di un po’ più Nintendo-esque, nello spirito della collaborazione. Qualcosa di carino, per una volta.

