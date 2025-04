The Couple replica su La5 e diretta h24 su Mediaset Extra quando rivedere le repliche in tv

Ha debuttato da lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 "The Couple – Una vittoria per due", il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. In ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione. Nel corso delle settimane vedremo i concorrenti prepararsi alle prove, mettere in atto strategie e allenarsi per testare la propria affinità: un mix unico in cui gioco e vita quotidiana si intrecciano. Ecco dove guardare le repliche in tv e in streaming. La diretta h24 su Mediaset Extra e quando rivedere The Couple in replica su La5. Oltre alle prove del gioco, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere.

