The Couple Manila e Stefano | dal test di affinità emergono scottanti rivelazioni

The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno parte ufficialmente del cast della prima edizione del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. I due concorrenti si mettono subito in gioco provando a vincere una meravigliosa esperienza nella nota suite della casa. La conduttrice afferma: "Questa sera è la vostra occasione". Ilary rivolge a Manila delle domande e Stefano con successo riesce ad indovinare tutte le risposte dimostrando di avere tanta affinità di coppia con la sua dolce moglie. Il primo premio per una coppia Manila e Stefano vincono dunque una dolcissima esperienza nel privè del reality show.

