The Couple | le anticipazioni della prima puntata del reality di Canale 5

Couple: le anticipazioni della prima puntata, 7 aprile 2025Questa sera, 7 aprile 2025, su Canale 5 va in onda la prima puntata di The Couple, il nuovo game reality condotto da Ilary Blasi. Appuntamento per sei puntate in prima serata alle ore 21.30. Otto coppie si sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. A decretarlo il pubblico da casa. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.anticipazioniIn questa prima puntata scopriremo il cast di The Couple, con le otto coppie di concorrenti e gli opinionisti, che sono Francesca Barra e Luca Tommassini. Ma come funziona The Couple? Il format è un reality game, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. Tpi.it - The Couple: le anticipazioni della prima puntata del reality di Canale 5 Leggi su Tpi.it The: le, 7 aprile 2025Questa sera, 7 aprile 2025, su5 va in onda ladi The, il nuovo gamecondotto da Ilary Blasi. Appuntamento per sei puntate inserata alle ore 21.30. Otto coppie si sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. A decretarlo il pubblico da casa. Vediamo insieme tutte leIn questascopriremo il cast di The, con le otto coppie di concorrenti e gli opinionisti, che sono Francesca Barra e Luca Tommassini. Ma come funziona The? Il format è ungame, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

