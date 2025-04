The Couple | Jasmine Carrisi Pierangelo e il montepremi La confessione in diretta

Couple: Jasmine Carrisi, Pierangelo Greco e il montepremi. Le confessioni della giovane coppia del nuovo reality showThe Couple, la conduttrice Ilary Blasi ha presentato i due opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommasini ed ha spiegato al pubblico anche le regole di questo nuovo reality show. La Blasi ha dichiarato: “Otto coppie dovranno convivere ed accaparrarsi più chiavi possibili attraverso dei duelli. Più chiavi si hanno e più chance si hanno di vincere”.Leggi anche Rosalinda Cannavó incontrerà i fan: “Spoiler: ci sarò anch’io“Il sogno nel cassetto della coppia più giovane del reality showNella clip di presentazione Jasmine ha esordito affermando: “Da papà ho preso la determinazione. Siamo stati fidanzatini per un periodo, non avevo capito assolutamente nulla di lui, adesso siamo fratelli” mentre Pierangelo ha aggiunto: “Voglio vincere, siamo qua per questo. 361magazine.com - The Couple: Jasmine Carrisi, Pierangelo e il montepremi. La confessione in diretta Leggi su 361magazine.com TheGreco e il. Le confessioni della giovane coppia del nuovo reality showThe, la conduttrice Ilary Blasi ha presentato i due opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommasini ed ha spiegato al pubblico anche le regole di questo nuovo reality show. La Blasi ha dichiarato: “Otto coppie dovranno convivere ed accaparrarsi più chiavi possibili attraverso dei duelli. Più chiavi si hanno e più chance si hanno di vincere”.Leggi anche Rosalinda Cannavó incontrerà i fan: “Spoiler: ci sarò anch’io“Il sogno nel cassetto della coppia più giovane del reality showNella clip di presentazioneha esordito affermando: “Da papà ho preso la determinazione. Siamo stati fidanzatini per un periodo, non avevo capito assolutamente nulla di lui, adesso siamo fratelli” mentreha aggiunto: “Voglio vincere, siamo qua per questo.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple, chi sono e cosa fanno

