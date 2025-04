The Couple Jasmine Carrisi in Gara con l’Ex Pierangelo Greco

Couple", condotto da Ilary Blasi. Tra le coppie più attese, spiccano Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, i cui nomi già suscitano curiosità e interesse. Ma chi sono realmente questi due protagonisti, e cosa ci si può aspettare dalla loro partecipazione a questo nuovo format? Un incontro di destini Jasmine Carrisi, nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in Puglia, è figlia del celebre cantante Al Bano e della showgirl Loredana Lecciso. Cresciuta in una famiglia immersa nel mondo dello spettacolo, Jasmine ha sviluppato fin da giovane una grande passione per l'arte e la musica. La sua figura è da sempre associata a quella della sua famiglia, ma la giovane ha dimostrato di avere una sua personalità, perseguendo i suoi sogni e partecipando a vari progetti mediatici.

