Superguidatv.it - The Couple, Ilary Blasi torna stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 7 aprile 2025. Concorrenti, opinionisti e come funziona televoto

Tutto pronto per la prima puntata di The– Una vittoria per due, il nuovo reality show di Mediaset condotto dain prima serata su5. Scopriamo tutte ledi, ma anche iil gioco e il.The– Una vittoria per due, ladel 7, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di “The– Una vittoria per due” in prima serata su5. Alla conduzione del nuovo show di Mediaset ritroviamoreduce dal grandissimo successoserie “” pubblicata sulla piattaforma streaming di Netflix. Un ritorno molto atteso quelloda sempre pronta a mettersi in gioco accettando nuove sfide senza paura, ma sempre con il sorriso.