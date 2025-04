The Couple Ilary Blasi svela cosa possiamo aspettarci dal nuovo programma | Felice di rimettermi in gioco

Ilary Blasi ha svelato cosa prova al pensiero di tornare in tv alla conduzione di un nuovo programma, The Couple, e cosa possiamo aspettarci. Comingsoon.it - The Couple, Ilary Blasi svela cosa possiamo aspettarci dal nuovo programma: "Felice di rimettermi in gioco" Leggi su Comingsoon.it Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 6 aprile,hatoprova al pensiero di tornare in tv alla conduzione di un, The, e

Ilary Blasi: l'intervista integrale. Ilary Blasi a Verissimo: "Con Bastian Muller? Sono felice, ma posso essere una rompiscatole". Ilary Blasi a Verissimo: «La mia vita amorosa è molto bilanciata, soprattutto perché non litigo mai, io chiari. The Couple, Ilary Blasi mostra il suo camerino extralusso: sala trucco, cabina armadio e maxi schermo. Ilary Blasi, la frecciatina a Silvia Toffanin: «Sei gelosa di Michelle Hunziker? Con voi non farei mai The Cou. Ilary Blasi e la frecciata a Totti a Verissimo: "Con Bastian ora sono felice e sicura". Ne parlano su altre fonti

Ilary Blasi, la frecciatina a Silvia Toffanin: «Sei gelosa di Michelle Hunziker? Con voi non farei mai The Couple, siete due schiappe» - Ilary Blasi torna dalla sua amica del cuore, Silvia Toffanin, nel salottino di Verissimo per raccontare la sua nuova avventura ... (msn.com)

The Couple, svelate altre due coppie che parteciperanno al reality di Ilary Blasi: ecco chi sono, il cast (quasi) al completo - Mancano ormai davvero pochissime ore al debutto di The Couple, il game show che vedrà al suo timone Ilary Blasi. E proprio la conduttrice, dur ... (isaechia.it)

Su Canale 5 debutta il reality game The Couple con Ilary Blasi - Debutta domani lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 "The Couple - Una vittoria per due", il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da ... (ansa.it)